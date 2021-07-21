Футболисты «Шахтера» вакцинировались от коронавируса
В олимпийской сборной Чехии третий случай заражения COVID-19
Спортсмен не сможет выступить на Играх в Токио
21 июля 17:13
Павел Сиручек / Фото: ping-pong.c
Среди чешских участников Олимпийских игр в Токио выявлен уже третий случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила на официальном сайте Федерация настолького тенниса Чехии, спортсмен которой сдал положительный тест.
Участник команды по настольному теннису Павел Сиручек теперь будет помещен на карантин и не сможет выступить на Олимпийских играх.
Напомним, ранее коронавирус обнаружили у чешского игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича и тренера сборной Чехии по пляжному волейболу Симона Науша.
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