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В олимпийской сборной Чехии третий случай заражения COVID-19

Спортсмен не сможет выступить на Играх в Токио

Olympics Токио-2020
21 июля 17:13
В олимпийской сборной Чехии третий случай заражения COVID-19
Павел Сиручек / Фото: ping-pong.c

Среди чешских участников Олимпийских игр в Токио выявлен уже третий случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила на официальном сайте Федерация настолького тенниса Чехии, спортсмен которой сдал положительный тест.

Участник команды по настольному теннису Павел Сиручек теперь будет помещен на карантин и не сможет выступить на Олимпийских играх.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у чешского игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича и тренера сборной Чехии по пляжному волейболу Симона Науша.

Карен Агабекян
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