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Величайший! Ма Лун – первый двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде

В финале 32-летний игрок победил своего соотечественника и лидера мирового рейтинга
Olympics Токио-2020
16:49
Величайший! Ма Лун – первый двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде
Фото: Getty Images

Китаец Ма Лун – первый в истории Олимпийских игр двукратный обладатель золота в одиночном разряде в настольном теннисе.

В финале 32-летний Ма Лун обыграл лидера мирового рейтинга Фань Чжэньдуна. Встреча закончилась в шести партиях – 4:2 (11:4, 10:12, 11:8, 11:9, 3:11, 11:7).

Это четвертое олимпийское золото в карьере Ма Луна. В Рио-2016 он выиграл одиночные и командные соревнования.

Теперь уже точно ни у кого нет сомнений, что Ма Лун – величайших игрок современности. Список его самых значимых, хотя далеко не всех побед:

 

Бронзовую медаль в одиночном разряде взял уроженец Киева Дмитрий Овчаров.

Напомним, единственный представитель Украины среди мужчин проиграл во втором раунде.

Сергей Остапенко
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