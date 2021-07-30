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Величайший! Ма Лун – первый двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде
В финале 32-летний игрок победил своего соотечественника и лидера мирового рейтинга
16:49
Фото: Getty Images
Китаец Ма Лун – первый в истории Олимпийских игр двукратный обладатель золота в одиночном разряде в настольном теннисе.
В финале 32-летний Ма Лун обыграл лидера мирового рейтинга Фань Чжэньдуна. Встреча закончилась в шести партиях – 4:2 (11:4, 10:12, 11:8, 11:9, 3:11, 11:7).
Это четвертое олимпийское золото в карьере Ма Луна. В Рио-2016 он выиграл одиночные и командные соревнования.
Теперь уже точно ни у кого нет сомнений, что Ма Лун – величайших игрок современности. Список его самых значимых, хотя далеко не всех побед:
Бронзовую медаль в одиночном разряде взял уроженец Киева Дмитрий Овчаров.
Напомним, единственный представитель Украины среди мужчин проиграл во втором раунде.
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