Первая спортсменка, отстраненная от ОИ из-за ковида: «Это меня уничтожило, разбило мне сердце»

Об отстранении Фернанда Агирре узнала через Instagram

Фернанда Агирре / Фото: Today in 24 English

Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре, ставшая первой спортсменкой, которую отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 из-за положительного теста на коронавирус, рассказала, как она об этом узнала и какие эмоции испытала:

«Я приехала в Японию с отрицательными ПЦР-тестами, по приезде мне сделали экспресс-тест на антиген, он дал положительный результат, потом, в Олимпийской деревне, у меня взяли мазок, и он снова дал положительный результат, но у моего тренера, с которым я была всю поездку, результаты отрицательные. Я узнала сама через Instagram, меня никто не предупредил, это меня уничтожило, разбило мне сердце и оставило ощущение сильной горечи и грусти».

21-летняя Агирре является бронзовым призером Панамериканские игр-2019 и Универсиады-2019. Обе медали были завоеваны в весе до 57 кг.

Напомним, уже после отстранения Агирре с Олимпиады снялась сборная Гвинеи.