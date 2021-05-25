В столице прошел открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open Cup

Впервые в Украине в соревнованиях по пумсэ использовалась судейская система международного уровня KPNP

Открытый Кубок города Киева по тхэквондо (WT) «Kyiv Open Cup» прошел 22-23 мая в спортивном комплексе НТУУ «КПИ». Турнир посетило более 200 спортсменов со всех уголков Украины и спортивная делегация из Республики Молдовы. Организаторами события выступили Общественная организация «Федерация тхэквондо (ВТФ) города Киева» и Департамент молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

В рамках Kyiv Open Cup было разыграно 54 комплекта наград в соревнованиях по пумсэ (традиционные и фристайл) и 39 комплектов наград в соревнованиях по керуги.

По итогам турнира первое место завоевала команда ДЮСШ-3, КМ ФСО «Спартак» г.. Киев, второе место получила Винницкая областная федерация тхэквондо ВТФ, третьей стала сборная команда из Одессы.

Соревнования проходили в разделах керуги (поединке соревнования) и пумсэ (показательные выступления). За победу боролись спортсмены в 6 возрастных категориях от 6 до 30+ лет:

• дети (2014-2013 г.р.), спортивная квалификация не ниже 10 купа,

• младшие юноши (2012-2011 г.р.), спортивная квалификация не ниже 9 купа,

• юноши (2010-2009 г.р.), спортивная квалификация не ниже 8 купа,

• кадеты (2007-2005 г.р.), спортивная квалификация не ниже 7 купа,

• юниоры (2004-2002 г.р.), спортивная квалификация не ниже 6 купа;

• взрослые (2003 г.р. и ранее), спортивная квалификация не ниже 5 купа.

Впервые в Украине на турнире «KYIV OPEN CUP» соревнования в разделе пумсэ проходили с использованием судебной системы KPNP (POOMSAE SCORING SYSTEM). Это официальная система проведения соревнований по подсчету баллов для тхэквондо в разделе пумсэ, которая признана Всемирной федерацией тхэквондо.

Данная система является одной из лучших в мире, позволяет судьям быстро и четко оценивать спортсменов с минимальной затратой времени. На сегодняшний день судейская система KPNP активно используется на чемпионатах мира по пумсэ. С такой системой оценивания соревнований украинские тхеквондисты, тренеры и судьи получили возможность выйти на новый уровень подготовки, что позволит в будущем конкурировать с лидерами в разделе пумсэ мирового уровня.

Турнир по тхэквондо Kyiv Open проходит в столице в шестой раз. Главной целью является популяризация тхэквондо как олимпийского вида спорта и философии, а также воспитание всестороннего гармоничного развития и физического совершенствования детей и молодежи.

Генеральным партнером турнира неизменно выступает компания Samsung Electronics Украина.

Справка

Открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open начинает историю с 2013 года. За время существования в соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из всех областей Украины, а также Армении, Азербайджана, Молдовы и Беларуси. В разные годы праздник спорта посетили президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, посол Республики Корея Ким Ин-Цжун (2013) и консулы посольства Республики Корея в Украине, президент Samsung Ukraine, представители КГГА, главные тренеры Федерации тхэквондо Испании.

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