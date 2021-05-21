В столице состоится открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open Cup

Ожидается до 300 спортсменов со всех уголков Украины и спортивные делегации из Молдовы и Армении

Открытый Кубок города Киева по тхэквондо (WT) «Kyiv Open Cup» состоится 22-23 мая в спортивном комплексе НТУУ «КПИ», корпус 24 (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, ул. Верхнеключевая , 1/26). Ожидается до 300 спортсменов со всех уголков Украины и спортивные делегации из Молдовы и Армении. Организаторы гарантируют соблюдение всех норм безопасности в соответствии с требованиями адаптивного карантина.

Онлайн-трансляция для зрителей и болельщиков будет проходить на Youtube-канале Xsport по ссылке: https://www.youtube.com/c/xsportua

Соревнования состоятся в разделах керуги и пумсэ. За победу будут бороться спортсмены в 6 возрастных категориях от 6 до 30+ лет:

• дети (2014-2013 г.р.), спортивная квалификация не ниже 10 купа,

• младшие юноши (2012-2011 г.р.), спортивная квалификация не ниже 9 купа,

• юноши (2010-2009 г.р.), спортивная квалификация не ниже 8 купа,

• кадеты (2007-2005 г.р.), спортивная квалификация не ниже 7 купа,

• юниоры (2004-2002 г.р.), спортивная квалификация не ниже 6 купа;

• взрослые (2003 г.р. и ранее), спортивная квалификация не ниже 5 купа.

Регистрация на турнир будет проводиться на сайте kihapp.com

Отдельные трансляции будут организованы на официальной странице Федерации тхэквондо (ВТФ) города Киева в facebook.

Главной целью турнира является популяризация тхэквондо как олимпийского вида спорта и философии, а также воспитание всестороннего гармоничного развития и физического совершенствования детей и молодежи.

Организаторы события: Общественная организация “Федерация тхэквондо (ВТФ) города Киева”, Департамент молодежи и спорта исполнительного органа Киевского Городского Совета (КГГА).

Начало соревнований 22 мая в 9:00

Торжественная церемония открытия 23 мая о 12:00

Контактный e-mail организаторов турнира: [email protected]

Для справки

Открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open начинает историю с 2013 года. За время существования в соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из всех областей Украины, а также Армении, Азербайджана, Молдовы и Беларуси. В разные годы праздник спорта посетили президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, посол Республики Корея Ким Ин-Цжун (2013) и консулы посольства Республики Корея в Украине, президент Samsung Ukraine, представители КГГА, главные тренеры Федерации тхэквондо Испании.