18-летняя полуфиналистка US Open: «Билеты домой забронировала на конец квалификации»
18-летняя Эмма Радукану поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата США. Британка призналась, что такой результат стал для нее шоком. Слова теннисистки приводит пресс-служба US Open.
«Вообще не ожидала такого результата. Билеты домой забронировала на конец квалификации. Так что теперь возникла приятная проблема.
Сейчас наслаждаюсь этим опытом. Сегодня на корте говорила себе: «Ты, может быть, последний раз играешь на стадионе Эша, так что показывай свой теннис и наслаждайся».
Только узнала, что стала первым квалифаером, который вышел в полуфинал. До этого даже понятия не имел об этом. Но сейчас я здесь не для того, чтобы гнаться за какими-то рекордами. Я просто забочусь о том, что я могу сделать в данный момент и в предстоящем матче. Еще даже не задумывалась о следующем матче».
Недавно стали известны все участники полуфиналов.
Другая 18-летняя полуфиналистка Лейла Фернандес считает свой результат закономерным.
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