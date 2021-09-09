18-летняя полуфиналистка US Open: «Билеты домой забронировала на конец квалификации»

Эмма Радукану / фото - Getty Images

18-летняя Эмма Радукану поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата США. Британка призналась, что такой результат стал для нее шоком. Слова теннисистки приводит пресс-служба US Open.

Сейчас наслаждаюсь этим опытом. Сегодня на корте говорила себе: «Ты, может быть, последний раз играешь на стадионе Эша, так что показывай свой теннис и наслаждайся».

Только узнала, что стала первым квалифаером, который вышел в полуфинал. До этого даже понятия не имел об этом. Но сейчас я здесь не для того, чтобы гнаться за какими-то рекордами. Я просто забочусь о том, что я могу сделать в данный момент и в предстоящем матче. Еще даже не задумывалась о следующем матче».