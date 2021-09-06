18-летняя соперница Свитолиной в четвертьфинале US Open: «Не удивлена, что это происходит»
18-летняя Лейла Фернандес на Открытом чемпионате США уже обыграла вторую ракетку мира Наоми Осаку и немку из топ-20 Анжелик Кербер. В четвертьфинале канадке предстоит встреча с Элиной Свитолиной. В комментарии пресс-службе US Open теннисистка поделилась эмоциями от своего выступления.
«Если честно, я не знаю. Я очень много работала с того дня, когда решила стать профи. И ожидала, что однажды игра начнет работать.
Я не удивлена, что это происходит. Просто рада, что это происходит сейчас, а не чуть позже, на других турнирах.
Мне пришлось себя ущипнуть, чтобы поверить, что это все по-настоящему. Но повторюсь, я знала, что уровень игры у меня есть. Я просто рада, что смогла это показать в матчах с сильными соперницами.
Даже если бы я проиграла, я бы гордилась тем, как играла и как боролась».
Свитолина не собирается недооценивать юную соперницу.
Напомним, что 20-летняя победительница Roland Garros ранее призналась в симпатиях к игре украинки.
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