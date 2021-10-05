Снигур: «Вернулись к сотрудничеству с Ларисой Савченко»
19-летняя Снигур вышла во второй раунд турнира ITF во Франции
Украинка отдала сопернице лишь 4 гейма
Дарья Снигур / Фото - tennisua.orgУкраинская теннисистка Дарья Снигур (№192 WTA) переиграла латвийку Камилу Бартон (№395 WTA) со счетом 6:3, 6:1 в первом раунде турнира ITF во Франции.
В следующем круге 19-летняя украинка сыграет с победительницей матча между Фионой Ганц и Сарой Бет Грэй.
В конце прошлого месяца Снигур прекратила борьбу во втором раунде турнира ITF во французском Ле-Небуре.
Напомним, что Дарья обновила личный рекорд в рейтинге женского Тура.
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