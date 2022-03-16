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«3 из 5 в голову я попаду». Долгополов вернулся в Украину, пройдя военную подготовку

Спортсмен готов защищать Киев
Теннис ATP
16 марта 17:57
«3 из 5 в голову я попаду». Долгополов вернулся в Украину, пройдя военную подготовку
Амуниция Александра / Фото: Instagram Долгополова

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов в своем Instagram сообщил, что вернулся в Киев ради защиты Украины от российских террористов:

Эту войну я встретил в Турции. Прилетел туда за день до начала и заставив ехать свою маму и сестру. Почему?

Потому что, несмотря на массовое отрицание и, в последствии шуток всех по поводу данных лучших разведок мира, я прекрасно отдавал себе отчет, что такое возможно, вплоть до ударов по Киеву, хоть и считал маловероятным. После этого, я в голове прокрутил, что будет происходить в первые дни-неделю и чем я буду полезен.

Придя к выводу, что это вызовет массовую панику и я буду одним из этих паникеров, я понял, что максимальная польза от меня будет в информационном пространстве из-за большой аудитории в своем Twitter. И лучше, если я уду занят не мыслями, как отправить свою семью в безопасность, а освещением этого ужаса и донесением правды, а также сбором средств для наших защитников. Ведь именно им предстояло принять первый удар на себя!

Спустя пару дней я и мои прекрасные Украинцы разорвали информ пространство правдой и не оставили шансов для всего мира не понять происходящее.

К тому моменту я уже приступил к тренировкам с оружием и мне очень повезло, что в Турции меня обучал бывший профессиональный военный. Они с огромным удовольствием взялись это делать, услышав мои цели.

Конечно, за 5-7 дней великим воином не станешь, но с оружием я уже обращаюсь комфортно, а в обстановке тренировки с 25 метров 3 из 5 в голову я попаду. Параллельно с тренировками я планировал возвращение. Найдя несколько человек, летящих из штатов, мы каждый насобирали денег, ребята привезли 6 броников с Америки, нам передать и нашим защитникам. Встретились в Загребе, где планировали докупить тепловизоров, прицелов и нужных вещей для ЗСУ. И вот спустя столько времени, на перекладных и с помощью многих людей, я пересек границу с Польшей и теперь доехал до Киева! Это мой дом, и мы будем защищать с теми, кто остался. И помогать, чем сможем.

Не собираюсь осуждать уехавших мужчин, война – это страшно, и не каждый готов и всем нам есть что терять, помимо нашей любимой Украины. Но знайте, каждый может сделать свой вклад и даже если вас не используют в бою, вы будете поднимать дух армии и веру людей, просто находясь рядом и помогая чем умеете и кому сможете. Не бойтесь, присоединяйтесть, возвращайтесь. Все нашим знаменитостям и лидерам мнений, которые на местах, большое уважение и спасибо!

Также в столице Украины на страже своей страны находятся Сергей Стаховский и Андрей Медведев.

Олег Шумейко-младший
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