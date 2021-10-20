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Марченко показал характер, но уступил во втором круге Кубка Кремля

Украинец снова потерпел поражение от Джона Миллмана
Теннис ATP
20 октября 19:14
Марченко показал характер, но уступил во втором круге Кубка Кремля
Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Илья Марченко завершил выступление на турнире серии АТР 250 в Москве, уступив во втором круге австралийцу Джону Миллману – 1:6, 7:5, 6:4.

В конце третьего сета у украинца словно открылось второе дыхание: отыграл четыре матч-бола и имел несколько возможностей сравнять счет, но не воспользовался ими.

Всего теннисисты провели на корте 2 часа и 30 минут. За это время Марченко выполнил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 2 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 4 брейк-поинта.

Марченко уступил Миллману второй раз за месяц. В предыдущий раз украинец проиграл австралийцу во втором круге турнира в Софии.

Напомним, первая ракетка Украины среди девушек Элина Свитолина сенсационно проиграла на соревнованиях на Тенерифе.

Сергей Остапенко
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Илья Марченко

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