Определился соперник Марченко в первом круге турнира в Москве
Марченко не оставил шансов Бублику в первом раунде Кубка Кремля
Украинец в двух сетах разобрался с грозным казахом
Илья Марченко / Фото - FacebookЛучший теннисист Украины Илья Марченко (№164 ATP) на старте Кубка Кремля уверенно переиграл казахстанца Александра Бублика (№35 ATP) со счетом 4:6, 3:6.
Матч продлился чуть менее полтора часа. З это время Марченко оформил три брейка и шесть эйсов, три раза ошибившись при подаче. В свою очередь, Бублик совершил десять эйсов и шесть двойных ошибок.
Отметим, что это была первая официальный встреча теннисистов.
Во втором раунде турнира Марченко встретится с австралийцем Джоном Миллманом.
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