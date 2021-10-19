Марченко не оставил шансов Бублику в первом раунде Кубка Кремля

Украинец в двух сетах разобрался с грозным казахом



Илья Марченко / Фото - Facebook

Лучший теннисист Украины(№164 ATP) на старте Кубка Кремля уверенно переиграл казахстанца(№35 ATP) со счетом 4:6, 3:6.Матч продлился чуть менее полтора часа. З это время Марченко оформил три брейка и шесть эйсов, три раза ошибившись при подаче. В свою очередь, Бублик совершил десять эйсов и шесть двойных ошибок.Отметим, что это была первая официальный встреча теннисистов.Во втором раунде турнира Марченко встретится с австралийцем