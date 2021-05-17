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Australian Open-2022 может пройти за пределами Зеленого континента

Все дело в двухнедельном карантине
Теннис Grand Slam
17 мая 09:41
Australian Open-2022 может пройти за пределами Зеленого континента
Джокович и Медведев / Фото - ATP
Australian Open-2022 может состоятся не на территории Австралии. Об этом сообщает ABC Sport.

Власти Австралии уже ожидают, что границы страны из-за пандемии COVID-19 будут закрыты минимум до середины 2022-го. Это значит, что игрокам для участия в турнире в Мельбурне придется пройти двухнедельный карантин. Однако вряд ли теннисисты согласятся вновь пойти на такой шаг.

Руководство австралийской Федерации тенниса пытается договориться с властями о том, чтобы для всех участников Australian Open смягчили условия въезда в страну. Если переговоры не завершатся успехом, то турник проведут за пределами «зеленого континента».

Свое мнение по этому поводу выразила директор турнира Крэйг Тайли.

«Мы проведем турнир в Мельбурне, и мы проведем его в январе. Мы найдем способ привезти сюда игроков. Сейчас Австралия – единственная страна, которая требует карантина. Нам нужно найти способ справиться с этой ситуацией. И мы найдем».


Среди вариантов рассматриваются Доха (Катар) и Дубай (ОАЭ), где в этом году проходила квалификация Australian Open.

А тем временем основная сетка другого турнира серии «Большого шлема» Roland Garros стартует на неделю позже запланированного срока – 30 мая – и завершится 13 июня.
Владимир Кириченко
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Теги

Australian Open коронавирус

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