Азаренко: «На корте мы со Свитолиной вряд ли сможем чем-то удивить друг друга»

25-я ракетка мира – о предстоящем матче 1/16 финала Australian Open

Виктория Азаренко / фото - Getty Images

25-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила Жиль Тайхман (6:1, 6:2) и вышла в третий круг Australian Open, где ей предстоит сыграть с Элиной Свитолиной.

Азаренко прокомментировала предстоящий поединок, заявив, что она очень хорошо знакома со стилем игры украинки.

«У нас с Элиной было уже несколько битв на разных покрытиях. И тренировались мы вместе несколько раз. Поэтому, я думаю, что на корте мы вряд ли сможем чем-то удивить друг друга. В любом случае, Свитолина – потрясающий боец. Очень важное качество в ее игре – это бороться до конца. Для меня же основное – это постараться сосредоточиться на себе и стараться брать инициативу в свои руки, самой контролировать ходы игры. Думаю, что именно в этом направлении я и работаю последние несколько месяцев, считаю, что это правильный путь. Так что постараюсь продолжать в том же духе».

Напомним, в своем матче Свитолина победила Хармони Тан.