Азаренко: «Я уже не на старте карьеры, чтобы тащить в каждом матче»

Виктория Азаренко / Фото: j48tennis.net

Двукратная триумфаторка турниров Большого шлема Виктория Азаренко рассказала, почему в Индиан-Уэллсе старается играть агрессивнее:



Я уже не на старте карьеры, чтобы тащить в каждом матче. Не то чтобы мне не хватало физики, но от матча к матчу все накапливается. Я думаю, как можно играть продуктивнее.