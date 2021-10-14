Азаренко уверенно обыграла обидчицу Свитолиной
Азаренко: «Я уже не на старте карьеры, чтобы тащить в каждом матче»
Двукратная победительница Шлемов вышла в полуфинал в Индиан-Уэлссе
Виктория Азаренко / Фото: j48tennis.net
Двукратная триумфаторка турниров Большого шлема Виктория Азаренко рассказала, почему в Индиан-Уэллсе старается играть агрессивнее:
Не то чтобы я не агрессивный игрок, но мне важно лучше закрывать корт и, возможно, выигрывать очки за меньшее количество ударов. Игра на задней линии, в контратаке, в интенсивной борьбе – это мне очень помогает. Это не всегда срабатывает и требует больше физических усилий. Я думаю, как немного упростить себе задачу.
Я уже не на старте карьеры, чтобы тащить в каждом матче. Не то чтобы мне не хватало физики, но от матча к матчу все накапливается. Я думаю, как можно играть продуктивнее.
Напомним, что в Азаренко на пути в полуфинал обыграла Джессику Пегулу, которая раундом ранее огорчила Элину Свитолину.
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