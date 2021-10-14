Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Азаренко уверенно обыграла обидчицу Свитолиной

Бывшая первая ракетка мира вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис WTA
09:31
Азаренко уверенно обыграла обидчицу Свитолиной
Фото: Getty Images

Двукратная победительница ТБШ Виктория Азаренко пробилась в полуфинал турнира серии WTA-1000, обыграв 24-ю ракетку мира Джессику Пегулу – 6:4, 6:2.

Видеообзор матча:

Матч продолжался 1 час и 35 минут. За это время Азаренко, занимающая 32-е место в рейтинге, выполнила 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Теннисистки провели третий очный матч в году – счет 2:1 в пользу представительницы Беларуси.

В полуфинале Азаренко сыграет против Елены Остапенко.

Напомним, Пегула в предыдущем круге разгромила Элину Свитолину и практически лишила украинку шансов квалифицироваться на Итоговый турнир.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктория Азаренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Теннис

Димитров: «Продолжаю усердно работать и верю в прогресс»
Димитров: «Продолжаю усердно работать и верю в прогресс»
ATP
13:08
Медведев: «Во второй половине матча Димитров играл лучше всех моих соперников на US Open»
Медведев: «Во второй половине матча Димитров играл лучше всех моих соперников на US Open»
ATP
10:21
Азаренко уверенно обыграла обидчицу Свитолиной
Азаренко уверенно обыграла обидчицу Свитолиной
WTA
09:31
Зверев разгромил Монфиса на пути в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Зверев разгромил Монфиса на пути в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
ATP
09:15
Димитров выдал один из лучших перформансов сезона, оставив Медведева за бортом Индиан-Уэллса
Димитров выдал один из лучших перформансов сезона, оставив Медведева за бортом Индиан-Уэллса
ATP
08:17
Маррей: «Довольно сложно играть на топ-уровне с металлическом бедром»
Маррей: «Довольно сложно играть на топ-уровне с металлическом бедром»
ATP
13 октября 21:45
Соболенко: «Смотрите, кто вернулся на корт»
Соболенко: «Смотрите, кто вернулся на корт»
WTA
13 октября 19:30
Свитолина практически потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир
Свитолина практически потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир
WTA
13 октября 18:30
Коротко и ясно. Маррей одним нецензурным словом прокомментировал поражение Звереву
Коротко и ясно. Маррей одним нецензурным словом прокомментировал поражение Звереву
ATP
13 октября 12:25
Все новости

Популярные новости

Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
20:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
15 октября 15:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
15 октября 19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00