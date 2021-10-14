Азаренко уверенно обыграла обидчицу Свитолиной

Бывшая первая ракетка мира вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: Getty Images

Двукратная победительница ТБШ Виктория Азаренко пробилась в полуфинал турнира серии WTA-1000, обыграв 24-ю ракетку мира Джессику Пегулу – 6:4, 6:2.

Видеообзор матча:



Матч продолжался 1 час и 35 минут. За это время Азаренко, занимающая 32-е место в рейтинге, выполнила 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Теннисистки провели третий очный матч в году – счет 2:1 в пользу представительницы Беларуси.

В полуфинале Азаренко сыграет против Елены Остапенко.

Напомним, Пегула в предыдущем круге разгромила Элину Свитолину и практически лишила украинку шансов квалифицироваться на Итоговый турнир.