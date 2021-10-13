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Пегула рассказала, что помогло ей обыграть Свитолину в Индиан-Уэллсе

Американка с разгромным счетов выбила украинку из турнира
Теннис WTA
09:19
Пегула рассказала, что помогло ей обыграть Свитолину в Индиан-Уэллсе
Джессика Пегула / фото - Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в 1/8 финале турнира в Индиан-Уэллсе разгромно проиграла американке Джессике Пегуле. В послематчевом комментарии пресс-службе WTA Пегула подвела итоги матча и рассказала, что помогло ей справиться с украинкой.

«Я думаю, что играла очень уверенно, не совершая большого количества ошибок. Отлично пробивала по мячу, и хорошо подавала. Это было великолепный день.

Я понимаю, что в матче принимала много действительно хороших решений в нужные моменты. Это, очевидно, и помогло обыграть Свитолину. Опыт приходит как с поражениями, так и с победами. После каждого такого матча я чувствую себя уверенно и все больше осознаю, что спокойно могу играть на таком высоком уровне. Думаю, я начала понимать все это в текущем сезоне, что и помогает мне сейчас добиваться хороших результатов».

Напомним, украинские теннисистки Марта Костюк (№58 WTA) и Ангелина Калинина (№62 WTA) примут участие в турнире WTA, который состоится в Линце (Австрия).

Михаил Рыбак
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Элина Свитолина Индиан-Уэллс (WTA)

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