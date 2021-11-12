Бадоса – о победе над первой сеяной Итогового: «Я стала играть более агрессивно, и риск принес результат»

Паула Бадоса / Фото: j48tennis.net

Паула Бадоса прокомментировала победу в первом матче Итогового турнира над первой сеяной турнира Ариной Соболенко.



Слова испанки приводит wtatennis.com:

Я не удовлетворена тем, как подавала сегодня. В один момент я сказала себе: «Так, тебе нужно играть как она, более агрессивно». Я хотела навязать ей борьбу и посмотреть, что выйдет. Но так или иначе, может либо пойти в лучшем ключе, либо стать немного хуже. И так я и поступила. Я сказала: «Тебе нужно изменить свою игру. Не жди ее ошибки, а заставляй их делать».