Бадоса с «баранкой» обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Бадоса – о победе над первой сеяной Итогового: «Я стала играть более агрессивно, и риск принес результат»
Испанка в двух сетах обыграла Соболенко
Паула Бадоса / Фото: j48tennis.net
Паула Бадоса прокомментировала победу в первом матче Итогового турнира над первой сеяной турнира Ариной Соболенко.
Слова испанки приводит wtatennis.com:
До счета 4:2 я играла слишком осторожно, боялась ошибиться. Чем больше ты об этом думаешь, тем больше шанс, что будет ошибка. Так что я приняла это чувство.
Я не удовлетворена тем, как подавала сегодня. В один момент я сказала себе: «Так, тебе нужно играть как она, более агрессивно». Я хотела навязать ей борьбу и посмотреть, что выйдет. Но так или иначе, может либо пойти в лучшем ключе, либо стать немного хуже. И так я и поступила. Я сказала: «Тебе нужно изменить свою игру. Не жди ее ошибки, а заставляй их делать».
В другом матче первого тура группы Чичен-Ица в Гвадалахаре Мария Саккари обыграла Игу Швентек.
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