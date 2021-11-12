Саккари с победы стартовала на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

Гречанка в двух сетах разобралась с чемпионкой Roland Garros-2020



Мария Саккари / Фото - WTA

Шестая ракетка мира, гречанка, уверенно переиграла полькусо счетом 6:2, 6:4 на старте группового раунда Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).За чуть менее чем полтора часа матча Саккари оформила два эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. В свою очередь, 9-й номер рейтинга WTA Швентек дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не сделала ни одного брейка.После этой победы Саккари счет в личных встречах теннисисток стал 3:0 в польку гречанки.Таким образом, у Марии одна победа на групповом этапе WTA Finals, у Швентек – одно поражение.Наканунев первом матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла чешку