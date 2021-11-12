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Саккари с победы стартовала на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

Гречанка в двух сетах разобралась с чемпионкой Roland Garros-2020
Теннис WTA
07:17
Саккари с победы стартовала на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
Мария Саккари / Фото - WTA
Шестая ракетка мира, гречанка Мария Саккари, уверенно переиграла польку Игу Швентек со счетом 6:2, 6:4 на старте группового раунда Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).

За чуть менее чем полтора часа матча Саккари оформила два эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. В свою очередь, 9-й номер рейтинга WTA Швентек дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. 

После этой победы Саккари счет в личных встречах теннисисток стал 3:0 в польку гречанки.

Таким образом, у Марии одна победа на групповом этапе WTA Finals, у Швентек – одно поражение.

Накануне Анетт Контавейт в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 6:4).
Владимир Кириченко
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Теги

Мария Саккари Ига Швентек Итоговый турнир WTA

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