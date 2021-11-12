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Бадоса с «баранкой» обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA

Испанка обыграла первую сеяную соревнований в двух сетах
Теннис WTA
07:22
Бадоса с «баранкой» обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Паула Бадоса / Фото: j48tennis.net

Паула Бадоса (WTA, 10) с разгромной победы над первой сеяной Арины Соболенко (WTA, 2) стартовала на Итоговом турнире – 6:4, 6:0.

За 1 час 17 минут матча испанка сделала 5 эйсов, реализовала все 5 брейк-поинтов и четырежды ошиблась при подаче. Белоруска 4 раза подала навылет, допустил 7 «двойных» и сделала 1 брейк. Это была вторая официальная игра теннисисток – Арина еще не побеждала.

В другом матче первого тура группы Чичен-Ица в Гвадалахаре Мария Саккари обыграла Игу Швентек.

Результаты первых матчей квартета Теотиуакан.

Олег Шумейко-младший
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Арина Соболенко Паула Бадоса

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