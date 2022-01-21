Барти не оставила шансов Бронцетти и менее чем за час оформила себе путевку в 1/16 финала Australian Open
Барти добыла рядовую победу на пути в четвертый круг Australian Open
Первая ракетка мира уверенно обыграла Камилу Джорджи
12:43
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Эшли Барти пробилась в четвертый круг Australian Open, обыграв 33-го номера мирового рейтинга Камилу Джорджи – 6:2, 6:3.
За 1 час и 3 минуты Барти выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также не реализовала ни одного брейк-поинт из четырех возможных.
В следующем круге Барти сыграет против Аманды Анисимовой, который выбила действующую чемпионку австралийского Шлема Наоми Осаку.
Напомним, все представительницы Украины в одиночном разряде уже завершили выступление в Мельбурне.
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