Барти добыла рядовую победу на пути в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка мира уверенно обыграла Камилу Джорджи

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Первая ракетка мира Эшли Барти пробилась в четвертый круг Australian Open, обыграв 33-го номера мирового рейтинга Камилу Джорджи – 6:2, 6:3.

За 1 час и 3 минуты Барти выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также не реализовала ни одного брейк-поинт из четырех возможных.

В следующем круге Барти сыграет против Аманды Анисимовой, который выбила действующую чемпионку австралийского Шлема Наоми Осаку.

Напомним, все представительницы Украины в одиночном разряде уже завершили выступление в Мельбурне.