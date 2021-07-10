Барти и Плишкова провели идеальный Wimbledon. Кто лучше реализует свои сильные стороны в финале?

До этого соперницы пересекались семь раз, но эта встреча – самая главная

Превью

Эшли Барти и Каролина Плишкова еще никогда не побеждали на Wimbledon / Фото - twitter.com/Wimbledon

В субботу, 10 июля, состоится финал Wimbledon в женском одиночном разряде, в котором сойдутся первая ракетка мира Эшли Барти и чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая 13-е место в мировом рейтинге.

Австралийская теннисистка является фаворитом противостояния. На пути к финалу она проиграла только один сет – еще в матче против первого круга против Карлы Суарес Наварро, после чего не оставляла шансов соперницам, в том числе, и набравшим в последнее время впечатляющую форму Барборе Крейчиковой и Анжелик Кербер.

Плишкова тоже проиграла только один сет, но было это в тяжелейшем полуфинальном матче против Арины Соболенко, когда чешка отыгралась с 0:1 по партиям.

«Конечно, она загоняет вас в неудобное положение своей игрой, – сказал перед финалом Плишкова. – Трудно подстроится».

Очевидно, что Плишкова сравнивает свой силовой и плоский стиль игры с более плавным в исполнении Барти, который приспособлен к игре на любом покрытии. Это правда, трудно найти у кого-то в WTA-туре более вариативный теннис, чем у Барти, она действительно может делать на корте больше остальных. В последнее время она даже освоила одноручный бекхенд, который сочетает с двуручным, как делают некоторые теннисисты из ATP-тура.

Однако теннис Плишковой тоже нельзя назвать некрасивым, хотя он действительно гораздо проще, чем у Барти. Тайминг, который она использует при выполнении своих мощных ударов, в большом количестве случаев дает ей преимущество и поражает своей расчетливостью.

Нет сомнений, что в финальном матче Wimbledon-2021 мы увидим битву стилей. Чей окажется более эффективным?

Учитывая матч на уровне Futures в 2012-м году, Барти и Плишкова провели между собой семь встреч, пять из которых остались за австралийкой. Эшли выиграла три последних матчей против Каролины, включая последний несколько месяцев назад на грунте в Штутгарте. Однако противостояние финалисток британского мэйджора вряд ли можно назвать односторонним, ведь пять из семи этих матчей заканчивались в трех сетах, а в трех из них были тай-брейки в решающих партиях.

На траве Барти и Плишкова встречались дважды – у каждой по одной победе. Правда, один из этих матчей был еще на упомянутом Futures в 2012-м году.

Ashleigh Barty and Karolina Pliskova played their 1st ever match against each other on British grass at the 2012 50K ITF in Nottingham.



A 16yo Barty beat 20yo Pliskova 26 63 76(6) en route to the title.



Since then, Barty has won 4 of their 6 matches at the tour level. pic.twitter.com/cGM7zjvJU0 — WTA Insider (@WTA_insider) July 8, 2021

«Я никогда не играла против нее ужасно», – в то же время отметила Плишкова. И это говорит о ее правильном настрое на финал.

Для Каролины важно то, что у нее в любом случае будет время против Барти готовить свои удары, что не всегда получалось в матче против резкой Соболенко, когда приходилось часто действовать в цейтноте.

«По крайней мере, я буду чувствовать игру против нее, а это важно для меня. Шансы у меня точно будут», – скромно говорит Каролина.

Фото - twitter.com/WTA_insider

Что касается Барти, то для нее тоже важно воспользоваться этим шансом. Ранее она никогда не доходила до второй недели Wimbledon, а теперь у нее сразу финал. Ей всегда нравилась трава, а временные трудности на старте турнира можно списать на травму, которая помешала ей выступить на Roland Garros. Трудно было не заметить, как Барти прибавляла на этом британском мэйджоре от матча к матчу, играя все агрессивнее. Особенно показательным был матч против Кербер. Немецкая теннисистка показала запредельный уровень тенниса, но Барти нашла в себе все лучшее, что она показывала в своей карьере и остановила немку в двух партиях.

«Я думаю, что я действительно получала удовольствие от начала и до конца матча, – говорила после победы Барти. – Мне было весело. Это было моей целью. Я хотела выйти на корт и получить удовольствие от игры против Энджи в такой невероятный момент, и, независимо от результата, уйти с корта, зная, что мне это нравится, я получила удовольствие, и я вроде как выложилась на все сто».

Главный вопрос сейчас для Барти: сможет ли она оставаться такой спокойной и в финале? Удастся ли ей себя настроить похожим образом и на главный матч турнира, ставя во главу угла удовольствие, а не результат?

Многое будет зависеть от подачи Плишковой. Это ее самое опасное оружие и главная надежда в финале. В матче против Соболенко чешка сделала 14 эйсов, а в третьей партии именно за счет подачи держала далеко белоруску и не позволяла ей использовать свою агрессию при выполнении ударов.

В любом случае, нас ждет интересное и конкурентное противостояние теннисисток, способных мыслить хладнокровно и не склонных к драматизму. А что еще нужно для того, чтобы финал по-настоящему получился?

Финал Wimbledon. Эшли Барти – Каролина Плишкова. Видео трансляция