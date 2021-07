Барти и Плишкова провели идеальный Wimbledon. Кто лучше реализует свои сильные стороны в финале?

Эшли Барти и Каролина Плишкова еще никогда не побеждали на Wimbledon / Фото - twitter.com/Wimbledon

В субботу, 10 июля, состоится финал Wimbledon в женском одиночном разряде, в котором сойдутся первая ракетка мира Эшли Барти и чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая 13-е место в мировом рейтинге.

Австралийская теннисистка является фаворитом противостояния. На пути к финалу она проиграла только один сет – еще в матче против первого круга против Карлы Суарес Наварро, после чего не оставляла шансов соперницам, в том числе, и набравшим в последнее время впечатляющую форму Барборе Крейчиковой и Анжелик Кербер.

Плишкова тоже проиграла только один сет, но было это в тяжелейшем полуфинальном матче против Арины Соболенко, когда чешка отыгралась с 0:1 по партиям.

Очевидно, что Плишкова сравнивает свой силовой и плоский стиль игры с более плавным в исполнении Барти, который приспособлен к игре на любом покрытии. Это правда, трудно найти у кого-то в WTA-туре более вариативный теннис, чем у Барти, она действительно может делать на корте больше остальных. В последнее время она даже освоила одноручный бекхенд, который сочетает с двуручным, как делают некоторые теннисисты из ATP-тура.

Однако теннис Плишковой тоже нельзя назвать некрасивым, хотя он действительно гораздо проще, чем у Барти. Тайминг, который она использует при выполнении своих мощных ударов, в большом количестве случаев дает ей преимущество и поражает своей расчетливостью.

Нет сомнений, что в финальном матче Wimbledon-2021 мы увидим битву стилей. Чей окажется более эффективным?

Учитывая матч на уровне Futures в 2012-м году, Барти и Плишкова провели между собой семь встреч, пять из которых остались за австралийкой. Эшли выиграла три последних матчей против Каролины, включая последний несколько месяцев назад на грунте в Штутгарте. Однако противостояние финалисток британского мэйджора вряд ли можно назвать односторонним, ведь пять из семи этих матчей заканчивались в трех сетах, а в трех из них были тай-брейки в решающих партиях.

На траве Барти и Плишкова встречались дважды – у каждой по одной победе. Правда, один из этих матчей был еще на упомянутом Futures в 2012-м году.

Ashleigh Barty and Karolina Pliskova played their 1st ever match against each other on British grass at the 2012 50K ITF in Nottingham.



A 16yo Barty beat 20yo Pliskova 26 63 76(6) en route to the title.



Since then, Barty has won 4 of their 6 matches at the tour level. pic.twitter.com/cGM7zjvJU0