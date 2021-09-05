Барти – о поражении на US Open: «Паршиво, что в теннисе должен быть победитель и проигравший»

Эшли Барти / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала поражение от Шелби Роджерс в третьем круге US Open.

Австралийку цитирует портал usopen.org:

Я ужасно провела первый сет, была очень рассеянной и не могла нащупать игровой ритм. Потом я вернулась в игру и практически ее перевернула. Я была в паре очков от победы, но не смогла дожать.

Последние полгода были настоящими американскими горками. В Майами, на первом турнире после Австралии, я горела 2:5 в первом матче, а потом взяла титул. Все-таки теннис очень веселый вид спорта.

В этом году я выиграла несколько матчей, где уступала с брейком и не давала соперницам подать на матч. В теннисе такие качели бывают очень часто. Невозможно выиграть каждый матч, и я горжусь собой и работой своей команды. Мы проделали отличную работу в эти шесть месяцев. Честно, о большем я не могла и мечтать».