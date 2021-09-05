Барти – о поражении на US Open: «Паршиво, что в теннисе должен быть победитель и проигравший»
Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала поражение от Шелби Роджерс в третьем круге US Open.
Австралийку цитирует портал usopen.org:
«Это был тяжелый матч. Всегда неприятно иметь шансы подать на матч, но в итоге остаться ни с чем. Конечно, тяжело проиграть на решающем тай-брейке, но сегодня именно такой день.
Я ужасно провела первый сет, была очень рассеянной и не могла нащупать игровой ритм. Потом я вернулась в игру и практически ее перевернула. Я была в паре очков от победы, но не смогла дожать.
Последние полгода были настоящими американскими горками. В Майами, на первом турнире после Австралии, я горела 2:5 в первом матче, а потом взяла титул. Все-таки теннис очень веселый вид спорта.
В этом году я выиграла несколько матчей, где уступала с брейком и не давала соперницам подать на матч. В теннисе такие качели бывают очень часто. Невозможно выиграть каждый матч, и я горжусь собой и работой своей команды. Мы проделали отличную работу в эти шесть месяцев. Честно, о большем я не могла и мечтать».
Барти также прокомментировала отношения с Роджерс, с которой в этом году провела пять матчей.
«В туре есть люди, после матча с которыми вы всегда друг друга искренне приветствуете, и это не меняется независимо от результата. Для меня Шелби именно такой человек.
В туре она одна из тех, кого я очень сильно уважаю. Сегодня она продемонстрировала невероятную борьбу. Я видела, что она наслаждается своей игрой. Знаю, что никакие результаты не смогут испортить наши отношения.
Паршиво, что в теннисе должен быть победитель и проигравший. Но некоторым людям ты не против и проиграть. Шелби, безусловно, одна из таких».
Третья ракетка мирового рейтинга Наоми Осака также выбыла с US Open.
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