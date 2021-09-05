Первая ракетка мира сенсационно проиграла на US Open теннисистке из 5-о десятка WTA

Барти не смогла преодолеть рубеж третьего раунда последнего Шлема сезона

Барти и Роджерс / Фото: Twitter WTA

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти проиграла Шелби Роджерс (WTA, 43) в третьем круге US Open 2:6, 6:1, 6:7 (5).



За более чем два часа на корте австралийка 6 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-поинта из 8-и и 8 раз ошиблась при подаче. Американка сделала 3 эйса, выиграла 4 гейма на подаче соперницы и допустила 1-у «двойную». Барти впервые проиграла Роджерс – 5:1 по личным встречам в пользу первой ракетки мира.

Путевку в четвертьфинал американского Шлема Роджерс оспорит с британкой Эммой Радукану.

Напомним, что третья ракетка мирового рейтинга Наоми Осака после вылета из US Open в слезах объявила о приостановке карьеры.