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Барти сломила сопротивление чемпионки Roland Garros в четвертом круге Wimbledon

Поразительно, но австралийка впервые сыграет в четвертьфинале британского Шлема
Теннис Grand Slam
17:12
Барти сломила сопротивление чемпионки Roland Garros в четвертом круге Wimbledon
Эшли Барти / Фото: Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти победила чемпионку Roland Garros-2021 Барбору Крейчикову в матче четвертого круга Wimbledon – 7:5, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 37 минут. За это время Барти выполнила 6 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 4 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Барти пробилась в дебютный четвертьфинал на Wimbledon, где сыграет против сенсации турнира Эммы Радукану или же своей соотечественницы Айлы Томлянович.

Что касается Крейчиковой, то она впервые выступала в «основе» британского Шлема. При этом чешка является чемпионкой Wimbledon-2018 в паре. До поражения от Барти, Крейчикова выиграла 15 матчей подряд, которые вместили в себя победу на Roland Garros.

Отметим, что Барти желательно проходить в полуфинал турнира, ведь в противном случае она может упустить лидерство в одиночном рейтинге WTA.

 

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Эшли Барти Барбора Крейчикова Wimbledon

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