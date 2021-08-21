Барти стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Кербер
Первая ракетка мира Эшли Барти стала первой финалисткой турнира серии WTA-1000 в Цинциннати, обыграв трехкратную победительницу мэйджоров Анжелик Кербер – 6:2, 7:5.
Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. За это время Барти выполнила 12 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.
Все матчи на этом турнире Барти выиграла в двух партиях.
Интересный факт: австралийка поочередно выбила обидчиц украинских теннисисток. Сначала Эшли выиграла у Барборы Крейчиковой, которая ранее обыграла Даяну Ястремску, и вот теперь Барти не оставила шансов Кербер. Немка, напомним, во втором раунде выбила Элину Свитолину.
В финале Барти сыграет против победительницы матча Жиль Тайкхманн – Каролина Плишкова.
Yet to drop a set— wta (@WTA) August 21, 2021
Best result in Cincinnati to date
World No.1 @ashbarty will fight for the title after taking out Kerber 6-2, 7-5!#CincyTennis pic.twitter.com/IHmBhcu1RK
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