Барти стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Кербер

Фото: пресс-служба турнира

Первая ракетка мира Эшли Барти стала первой финалисткой турнира серии WTA-1000 в Цинциннати, обыграв трехкратную победительницу мэйджоров Анжелик Кербер – 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. За это время Барти выполнила 12 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Все матчи на этом турнире Барти выиграла в двух партиях.

Интересный факт: австралийка поочередно выбила обидчиц украинских теннисисток. Сначала Эшли выиграла у Барборы Крейчиковой, которая ранее обыграла Даяну Ястремску, и вот теперь Барти не оставила шансов Кербер. Немка, напомним, во втором раунде выбила Элину Свитолину.

В финале Барти сыграет против победительницы матча Жиль Тайкхманн – Каролина Плишкова.

Yet to drop a set

Best result in Cincinnati to date



World No.1 @ashbarty will fight for the title after taking out Kerber 6-2, 7-5!#CincyTennis pic.twitter.com/IHmBhcu1RK