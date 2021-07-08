Барти впервые вышла в финал Wimbledon. Видеообзор победы над Кербер

Австралийская теннисистка совершила камбэк во второй партии

Эшли Барти / Фото: пресс-служба турнира

Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере пробилась в финал Wimbledon, обыграв бывшую чемпионку британского Шлема Анжелик Кербер.

Видеообзор матча

Барти, которая является первой ракеткой мира с 2019 года, только во второй раз сыграет в финале Большого шлема. Предыдущий раз это было на победном для нее Roland Garros-2019.