Басилашвили рассказал о самой важной победе в карьере
Басилашвили: «Чувствую себя великолепным игроком»
Грузин вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: АТР
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал выход в финал турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. Слова 36-й ракетки мира приводит пресс-служба АТР:
«Для меня это очень важный результат. Особенно здесь, ведь этот турнир называют пятым Шлемом. Я показываю крутой теннис и чувствую себя великолепным игроком.
Прежде я не играл в полуфиналах Masters, так что чувствовал напряжение. Мне нужно было чувствовать себя спокойнее, чтобы играть на высшем уровне. Без концентрации ничего не получится».
В финале турнира Басилашвили сыграет против Камерона Норри.