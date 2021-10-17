Басилашвили: «Чувствую себя великолепным игроком»

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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал выход в финал турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. Слова 36-й ракетки мира приводит пресс-служба АТР:

Прежде я не играл в полуфиналах Masters, так что чувствовал напряжение. Мне нужно было чувствовать себя спокойнее, чтобы играть на высшем уровне. Без концентрации ничего не получится».