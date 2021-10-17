Норри разгромил Димитрова и впервые вышел в финал Masters

Британский теннисист дебютирует в топ-20 рейтинга

Фото: АТР

26-я ракетка мира Камерон Норри стал первым финалистом турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв болгарина Григора Димитрова.

Теннисисты провели на корте 1 час и 27 минут. За это время Норри выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник не сделал ни одного эйса, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта.

Счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу британца.

Норри впервые в карьере вышел в финал Masters и с новой недели дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.

Димитров также может занести себе в актив этот турнир, ведь он демонстрировал высокий уровень игры, а в одном из предыдущих раундов выбил первого сеянного Даниила Медведева.



