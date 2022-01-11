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Байндль пробилась в полуфинал квалификации Australian Open

Украинка в трех сетах огорчила американку Грэй Мин
Теннис Grand Slam
11 января 13:23
Байндль пробилась в полуфинал квалификации Australian Open
Катерина Байндль / Фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Катерина Байндль (Козлова) (WTA №144) переиграла американку Грэйс Мин (WTA №171) в первом раунде квалификации Australian Open со счетом 6:7(8), 6:4, 6:1.

Матч продлился 2 часа 37 минут. Украинка оформила 13 эйсов, допустила 5 двойных ошибок, выиграла 13/15 геймов на своей подаче.

В полуфинале квалификационного раунда австралийского «мэйджора» Байндль встретится с россиянкой Элиной Аванесян (WTA №214).

Ранее стало известно, что украинец Денис Молчанов вместе с россиянином Андреем Рублевым не сыграет в парном турнире Australian Open-2022.

Владимир Кириченко
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Теги

Катерина Байндль (Козлова) Australian Open

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