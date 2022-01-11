Козлова провалилась после крупной победы в стартовом сете и вылетела с турнира в Линце
Байндль пробилась в полуфинал квалификации Australian Open
Украинка в трех сетах огорчила американку Грэй Мин
11 января 13:23
Катерина Байндль / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Катерина Байндль (Козлова) (WTA №144) переиграла американку Грэйс Мин (WTA №171) в первом раунде квалификации Australian Open со счетом 6:7(8), 6:4, 6:1.
Матч продлился 2 часа 37 минут. Украинка оформила 13 эйсов, допустила 5 двойных ошибок, выиграла 13/15 геймов на своей подаче.
В полуфинале квалификационного раунда австралийского «мэйджора» Байндль встретится с россиянкой Элиной Аванесян (WTA №214).
Ранее стало известно, что украинец Денис Молчанов вместе с россиянином Андреем Рублевым не сыграет в парном турнире Australian Open-2022.