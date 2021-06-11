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Беккер: «Сейчас у Циципаса нет слабых мест»

Легендарный немецкий теннисист дал прогноз на полуфинал RG
Теннис Grand Slam
15:47
Беккер: «Сейчас у Циципаса нет слабых мест»
Борис Беккер / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира, легендарный немецкий теннисист Борис Беккер в интервью порталу Tennis Head поделился своими ожиданиями от полуфинала Roland Garros, в котором его соотечественник Александром Зверевым сразиться с греком Стефаносом Циципасом.

«Думаю, что в этом поединке на первый план выйдет психология. Кто сейчас наиболее устойчив?

Стефанос играет очень хорошо и спокойно. Я бы не сказал, что у него есть какие-то слабые места. Он отлично подает, круто пробивает с отскока, с физикой тоже все в порядке. Мне кажется, что через пару лет Циципас будет бороться за лидерство в Туре вместе со Зверевым и Медведевым.

Саша тоже демонстрирует мощный теннис. Сложно что-то противопоставить его атаке. Но он может играть таким образом, только находясь близко к задней линии. Ему придется нелегко в предстоящей встрече».

Напомним, во втором полуфинале Новак Джокович постарается выбить Рафаэля Надаля.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Теги

Roland Garros Борис Беккер Стефанос Циципас Александр Зверев

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