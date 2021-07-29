Бенчич – первая финалистка олимпийского теннисного турнира

Швейцарка обыграла Елену Рыбакину из Казахстана

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12-я ракетка мира Белинда Бенчич стала первой финалисткой олимпийского теннисного турнира Токио-2020, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 7:6(2), 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 46 минут. За это время Бенчич выполнила 5 подач навылет, 12 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 14 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и выиграла 6 геймов на приеме.

Швейцарка никогда не играла в финалах Больших шлемов, в поэтому этот успех в Токио – главный в ее карьере.

В финале Бенчич сыграет против победителя пары Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. За этим матчем следите в нашей онлайн трансляции.