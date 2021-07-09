Без него будет скучно. Киргиос не выступит на Олимпийских Играх-2020

Эпатажный австралиец не готов играть при пустых трибунах

Ник Киргиос / Фото: twitter.com/NickKyrgios

Австралиец Ник Киргиос (ATP, 66) объявил в своем Twitter об отказе от участия в Олимпийских играх-2020. Напомним, что также на Олимпиаде в Токио не выступят Доминик Тим и Рафаэль Надаль.



Привет, ребята. Я просто хочу сообщить вам, что решил отказаться от участия в Олимпийских играх. Это решение я принял нелегко. Я мечтал представлять Австралию на Олимпийских играх, и я знаю, что никогда больше не получу такой возможности. Но я также знаю себя. Мысль об игре перед пустыми стадионами меня не устраивает. Такого не было никогда. Я также не хотел бы лишать здорового австралийского спортсмена возможности представлять страну. Я также потрачу все время на то, чтобы поправить свое здоровье. Удачи всем австралийцам, и скоро увидимся на площадке.

Напомним, что на Олимпийских Играх выступят пять украинок.