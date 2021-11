Безумные эмоции Джоковича после выхода Сербии на ЧМ-2022. Видео

14 ноября сборная Сербии сенсационно напрямую квалифицировалась на чемпионат мира-2022 в Катар, обыграв Португалию.

Первая ракетка мира Новак Джокович дал волю эмоциям после триумфа соотечественников. По ощущениям, Ноле поднял на уши едва ли не весь Турин.

Смотрите очень забавное видео с участием 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема:

А теперь посмотрите, как Новак отмечал триумф на Wimbledon-2019, когда он одолел Роджера Федерера в одном из самых драматичных матчей в истории.

A match for the ages…



The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men’s singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD