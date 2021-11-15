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Джокович испытал проблемы в первой партии, но затем уверенно закрыл Рууда

Первая ракетка мира с победы начал выступление на Итоговом турнире
Теннис ATP
16:53
Джокович испытал проблемы в первой партии, но затем уверенно закрыл Рууда
Фото: АТР

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в первом для себя матче Итогового турнира АТР в Турине – 7:6(4), 6:2.

Матч продолжался 1 час и 33 минуты. За это время Джокович выполнил 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал 3 брейк-поинта. В свою очередь Рууд сделал 9 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру и выиграл 1 гейм на приеме.

Следующими на корт в этой группе выйдут Стефанос Циципас – Андрей Рублев.

Рууд – дебютант Итоговых турниров. Джокович пять раз становился чемпионов финальных соревнований года. В последний раз – в 2015 году.

Сергей Остапенко
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Новак Джокович Каспер Рууд

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