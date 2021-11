Джокович испытал проблемы в первой партии, но затем уверенно закрыл Рууда

Фото: АТР

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в первом для себя матче Итогового турнира АТР в Турине – 7:6(4), 6:2.

Матч продолжался 1 час и 33 минуты. За это время Джокович выполнил 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал 3 брейк-поинта. В свою очередь Рууд сделал 9 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру и выиграл 1 гейм на приеме.

Djokovic Delivers @DjokerNole produces an effective performance to defeat Ruud 7-6 6-2 in his first match at this year's #NittoATPFinals pic.twitter.com/eImSVMVD64