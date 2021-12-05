Чилич: «Чувствую, что могу победить Медведева»

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Первая ракетка Хорватии Марин Чилич поделился ожиданиями от финала Кубка Дэвиса, где им предстоит сыграть против сборной Федерации тенниса России:

Медведева я знаю хорошо. У нас был прекрасный матч на Wimbledon, где я, к сожалению, проиграл в пяти сетах. Но тот матч вселил меня надежду и уверенность в продолжении сезона. Без сомнения, я начну матч легче – чувствую, что могу победить. Но самое важное – взять два очка.

Борна в последние десять дней показывал феноменальный теннис. Он отлично играл – пожалуй, это была его лучшая игра в жизни. Ему надо поверить в себя, а мы его поддержим. Его ждет невероятно сложный матч, но давление на русских, которым надо брать два очка в одиночных матчах».