Чилич: «Чувствую, что могу победить Медведева»
Первая ракетка Хорватии Марин Чилич поделился ожиданиями от финала Кубка Дэвиса, где им предстоит сыграть против сборной Федерации тенниса России:
«Еще перед началом турнира команда ФТР была одним из фаворитов в борьбе за титул. У них очень сильная команда, четыре игрока в топ-30 – это говорит само за себя. И они показали, что очень сильны, выиграли все матчи, даже при том, что у них были очень сложные игры. Например, с Испанией в группе. Они заслужили места в финале, и мы надеемся показать лучшую игру. Мы ждем финала и надеемся на успех.
Медведева я знаю хорошо. У нас был прекрасный матч на Wimbledon, где я, к сожалению, проиграл в пяти сетах. Но тот матч вселил меня надежду и уверенность в продолжении сезона. Без сомнения, я начну матч легче – чувствую, что могу победить. Но самое важное – взять два очка.
Борна в последние десять дней показывал феноменальный теннис. Он отлично играл – пожалуй, это была его лучшая игра в жизни. Ему надо поверить в себя, а мы его поддержим. Его ждет невероятно сложный матч, но давление на русских, которым надо брать два очка в одиночных матчах».
В первой встрече финала Чилич сыграет против второй ракетки мира Даниила Медведева.
Напомним, в полуфинале Хорватия прошла Сербию, а ФТР – Германию.
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