Чилич снес Рублева и вышел во вторую неделю Australian Open

Фото: Getty Images

Хорватский теннисист Марин Чилич пробился в четвертый круг Australian Open, обыграв шестую ракетку мира Андрея Рублева – 7:5, 7:6(3), 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 39 минут. За это время Чилич выполнил 24 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 17 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Счет в личных встречах теннисистов стал 2:4 в пользу представителя России.

Следующим соперником Чилича станет Феликс Оже-Алльяссим.

Напомним, Чилич является чемпионом US Open-2014. В Австралии его лучший результат – финал в 2018 году.

Reaction for admin to GIF? Completed it mate @cilic_marin • #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/4WGWEbMCWK