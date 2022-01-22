Чилич: «Просто удивительно, что такое произошло – особенно с Джоковичем»
Чилич снес Рублева и вышел во вторую неделю Australian Open
Хорватский теннисист обыграл шестую ракетку мира
15:13
Фото: Getty Images
Хорватский теннисист Марин Чилич пробился в четвертый круг Australian Open, обыграв шестую ракетку мира Андрея Рублева – 7:5, 7:6(3), 3:6, 6:3.
Матч продолжался 2 часа и 39 минут. За это время Чилич выполнил 24 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 17 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.
Счет в личных встречах теннисистов стал 2:4 в пользу представителя России.
Следующим соперником Чилича станет Феликс Оже-Алльяссим.
Напомним, Чилич является чемпионом US Open-2014. В Австралии его лучший результат – финал в 2018 году.
Reaction for admin to GIF? Completed it mate @cilic_marin • #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/4WGWEbMCWK— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2022
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