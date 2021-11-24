Чорич не поможет сборной Хорватии в финале Кубка Дэвиса

Бывшая 12 ракетка мира не успел восстановиться после травмы

Фото: Sports Chat Place

Бывшая 12 ракетка мира Борна Чорич не поможет сборной Хорватии в финале Кубка Дэвиса. Об этом в Twitter сообщил журналист Рим Абули.

25-летний теннисист, который не появлялся на корте с марта, не успел восстановиться после травмы плеча. Его место в заявке займет Нино Сердарушич – 242 номер мирового рейтинга.

Напомним, финал Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря. Сборная Хорватии попала в группу D, где сыграет против Австралии и Венгрии.

Напомним, часть матчей финала Кубка Дэвиса пройдут без зрителей.