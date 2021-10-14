Димитров: «Продолжаю усердно работать и верю в прогресс»

Болгарин неожиданно обыграл Даниила Медведева

Фото: АТР

Бывшая третья ракетка мира Григор Димитров поделился эмоциями после победы над чемпионом US Open-2021 Даниилом Медведевым на турнире серии АТР-1000 в Индиан-Уэллсе. Слова 30-летнего теннисиста приводит пресс-служба АТР:

«Даниил – очень сильный соперник. Мы уже встречались с ним несколько раз за последний год, и мне не разу не удавалось подобрать ключи к его игре. Однако сегодня что-то поменялось. При счете 1/4 я успокоился, стал находить более грамотные решения и поверил, что смогу отыграться. Думаю, что в итоге показал солидный теннис. Рад, что снова могу выступать на таком уровне. В моей карьере было много хорошего и плохого, но в конечном счете я стараюсь ценить каждую минуту, проведенную на корте. Продолжаю усердно работать и верю в прогресс».

Медведев после матча заявил, что если Димитров сохранит подобный уровень игры, то выиграет турнир в Индиан-Уэллсе.