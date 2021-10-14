Медведев: «Во второй половине матча Димитров играл лучше всех моих соперников на US Open»

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение от Григора Димитрова в четвертом круге турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе:

Во-первых, я не помню, чтобы когда-нибудь проигрывал три или даже четыре гейма на подаче на харде. Это показывает, насколько медленный здесь корт – он как грунт. Мне это не нравится. Четыре раза проигрывать подачу недопустимо.

Во-вторых, днем мне было трудно контролировать мяч – особенно на подаче. Иногда я вообще не мог попасть первым мячом. Поэтому я просил ставить меня вечером – но в этот раз такой возможности не было, потому что у меня до этого был выходной, а другие ребята играли вчера. Их поставили вечером. Это нормально, но мне на руку не сыграло.

В-третьих, прямо скажу – если Григор будет играть так, как начал играть при счете 1:4, он возьмет титул. Он перевернул матч. Да, я, возможно, чуть устал, но не было такого, что я вообще не попадал и играл совсем плохо. Какой-то уровень сохранился, во многих матчах его бы хватило для победы.

Но Григор во второй половине матча играл лучше всех моих соперников на US Open. Если он сохранит такой уровень, я не могу представить, что он кому-нибудь проиграет. Но дождемся результатов».