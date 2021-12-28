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Доминик Тим снялся с Australian Open

В 2020 году австриец сыграл в финале этого мэйджора
Теннис Grand Slam
11:45
Доминик Тим снялся с Australian Open
Фото: vaibhaveducation.com

Австрийский теннисист Доминик Тим в Twitter сообщил о решении сняться с Australian Open.

В заявлении австрийского игрока сказано, что он уже восстановился после травмы, однако все равно принял решение пропустит Открытый чемпионат Австралии, чтобы лучше подготовиться к следующей части сезона.

Вернуться в Тур Тим намерен на грунтовом турнире в Аргентине, который пройдет с 31 января по 6 февраля.

Напомним, в 2020 году Доминик сыграл в финале Australian Open, где в пяти сетах уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Кстати, о сербе, бытует мнение, что он также пропустит Открытый чемпионат Австралии.

Сергей Остапенко
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