Два «подавана» провели рекордный тай-брейк в истории ATP-тура

Джон Изнер стал соучастником очередного исторического достижения

В полуфинале турнира серии ATP 250 в Далласе встретились два американских игрока Рейли Опелка и Джон Изнер. Оба теннисиста славятся своей подачей, а поэтому два тай-брейка в их поединке никого не удивили.

Первый тай-брейк со счетом 9:7 забрал Опелка – ничего экстраординарного. Второй тай-брейк также остался за Рейли, вот только в этот раз счет был 24:22.

Таким образом, Опелка и Изнер разыграли рекордное количество очков на тай-брейке с момента основания ATP-тура в 1990 году. Предыдущий рекорд был 20:18 и повторялся семь раз.

Напомним, Изнер не впервые вписывает свое имя в историю мирового тенниса. В 2010 году он стал соучастником самого длинного матча. Тогда для победы над Николасом Маю в первом круге Wimbledon Изнеру понадобилось три дня, за которые он и Маю провели более 11 часов на корте. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68.