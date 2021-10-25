Синнер стал чемпионом турнира в Антверпене
Джокович №2? Синнер побил уникальное достижение серба
Итальянец выиграл в этом сезоне четыре турнира ATP
Янник Синнер / фото - TENNIS PHOTO NETWORK
20-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом турнира серии АТР 250 в Антверпене, обыграв в финале аргентинца Диего Шварцмана (6:2, 6:2).
Для итальянца эта победа стала четвертой в сезоне и пятой в карьере. Таким образом, Синнер побил рекорд первой ракетки мира Новака Джоковича, став самым молодым теннисистом, взявшим 5 трофеев ATP. Также Синнер догнал Джоковича, Даниила Медведева и Александра Зверева по количеству титулов в текущем сезоне.
Победа в Антверпене поднимет Янника на 11-ю строчку рейтинга.
Напомним, ранее Синнер защитил титул турнира в Софии.
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