Синнер: «Неважно, сколько у тебя титулов – на один больше или меньше»

Итальянец – о своих результатах в текущем сезоне

Янник Синнер / фото - LAP.bg 14-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер оценил свои результаты в текущем сезоне, в котором выиграл уже три титула. Цитирует теннисиста портал Tennis.com. «Сезон проходит отлично, я уже лучше чувствую себя на корте. Конечно, были небольшие спады, но они нормальны для моего возраста. Я много тренируюсь и всегда ищу решения проблем. Так что пока все в порядке. Неважно, сколько у тебя титулов – на один больше или меньше, надо сохранять концентрацию и желание развиваться. Сезон еще не кончился». Напомним, в последнем матче Синнер победил Монфиса и защитил титул турнира в Софии.