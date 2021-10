Синнер стал чемпионом турнира в Антверпене

Фото: АТР

20-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом турнира серии АТР 250 в Антверпене, обыграв в финале аргентинца Диего Шварцмана – 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Синнер выполнил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник не сделал ни одного эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта из двух возможных.

Синнер завоевал четвертый титул в сезоне. В обновленном рейтинге АТР итальянец поднимется на 11-е место.

Помимо этого, Синнер продолжает борьбу за выход на Итоговый турнир. В чемпионской гонке Янник также занимает 10-е место.

High five



Make that FIVE ATP Tour titles for @janniksin



: @TennisTV | @EuroTennisOpen | #NextGenATPpic.twitter.com/5qVZBJ98Sr