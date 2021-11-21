Джокович: «Уверен, в ближайшее время Зверев выиграет свой первый «Шлем»
Джокович: «Если задуматься, мой сезон получился феноменальным»
Серб завершил год полуфиналом Итогового турнира
Новак Джокович / фото - Getty Images
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в полуфинале Итогового турнира ATP уступил Александру Звереву. В интервью пресс-службе ATP после поражения Джокович подвел итоги своего сезона, заявив, что очень доволен своими результатами в этом году.
«Если подумать, мой сезон получился феноменальным. Я участвовал не в очень большом количестве турниров, но все равно завершил его на первой позиции в рекордный седьмой раз. Кроме того, я выиграл три «Шлема» из четырех возможных.
На самом деле, это феноменальный год. Конечно я мог сыграть еще лучше, но победа в Париже и полуфинал Итогового – хорошее окончание сезона».
Напомним, Джокович похвалил Зверева после поражения в полуфинале.
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