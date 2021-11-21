Джокович: «Если задуматься, мой сезон получился феноменальным»

Серб завершил год полуфиналом Итогового турнира

Новак Джокович / фото - Getty Images

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в полуфинале Итогового турнира ATP уступил Александру Звереву. В интервью пресс-службе ATP после поражения Джокович подвел итоги своего сезона, заявив, что очень доволен своими результатами в этом году.

«Если подумать, мой сезон получился феноменальным. Я участвовал не в очень большом количестве турниров, но все равно завершил его на первой позиции в рекордный седьмой раз. Кроме того, я выиграл три «Шлема» из четырех возможных. На самом деле, это феноменальный год. Конечно я мог сыграть еще лучше, но победа в Париже и полуфинал Итогового – хорошее окончание сезона».

Напомним, Джокович похвалил Зверева после поражения в полуфинале.