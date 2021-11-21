Джокович: «Уверен, в ближайшее время Зверев выиграет свой первый «Шлем»

Первая ракетка мира – о поражении в полуфинале Итогового турнира

Новак Джокович / фото - Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о поражении от Александра Зверева в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Турине, а также высказался о перспективах немца в Туре. Цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

«Всегда уважал Сашу, хотя на корте мы серьезные соперники. Хочу пожелать ему самого лучшего. Уверен, что в ближайшее время он выиграет турнир «Большого шлема». Зверева можно назвать моим другом. Не могу сказать, что мы очень близкие друзья, но вне корта мы всегда хорошо общаемся, говорим о жизни. Я стараюсь передавать ему свой опыт».

Напомним, ранее Джокович рассказал, чего не хватило для победы над Зверевым на Итоговом турнире.