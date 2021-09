Джокович: «Медведев идеально реализовал свой план. С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня»

Легендарный серб – о поражении в финале US Open-2021

Новак Джокович / Фото - newsclay

«Он очень точно подавал. Вышел на корт прекрасно настроенным. Чувствовалось, что каждый удар он выполняет на максимуме способностей. У него наблюдалась тактическая ясность. Он идеально реализовал свой план. С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня. Ноги не работали. Я старался, выкладывался. Но допустил много невынужденных. Подачи не было. Когда ты играешь с таким человеком, как Медведев, которые подает очень точно, постоянно выполняет эйсы, получает много легких очков на первом мяче, то ты на подаче постоянно оказываешься под давлением. Если честно, я во всем был ниже своего уровня. К сожалению, вот такой неудачный день. Не суждено».

«Сегодня было иначе, потому что на корте я чувствовал себя не так хорошо, как в Париже. Не было той энергии. Но в начале второго сета был поворотный момент. У меня были брейк-пойнты, шансы на подаче Медведева. Я вел 40:0 на приеме. Был близок. Кто знает, как бы сложился матч, сделай я ранний брейк во втором сете. На фоне такой поддержки трибун я бы, наверное, почувствовал себя иначе. Но он отлично справился. Он потрясающе сыграл. Нужно отдать ему должное за психологическую устойчивость, настрой, игру, все остальное. Он совершенно точно был сильнее и заслужил победу. Конечно, в целом я разочарован своим выступлением. Я мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Поражение тяжелое, очень тяжелое. Но в то же время я рад за него, потому что он отличный парень и заслужил титул. Действительно заслужил».

Первая ракетка мира, легендарный сербский теннисистподелился эмоциями после поражения от россиянинав финале US Open со счетом 4:6, 4:6, 4:6 Цитирует Джоковичатурнира.Джокович не сумел завоевать календарный Большой шлем и повторить достижение. В активе серба по-прежнему 20 титулов на «мэйджорах» – столько же у легендарных –Напомним, в финале женского турнира US Open британка(150, WTA) в финале US Open обыграла канадку(WTA, 73) со счетом 6:4, 6:3