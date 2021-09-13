Он невероятен. Медведев уверенно переиграл Джоковича и стал чемпионом US Open-2021
Джокович: «Медведев идеально реализовал свой план. С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня»
Легендарный серб – о поражении в финале US Open-2021
13 сентября 07:38
Новак Джокович / Фото - newsclayПервая ракетка мира, легендарный сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после поражения от россиянина Даниила Медведева в финале US Open со счетом 4:6, 4:6, 4:6.
Цитирует Джоковича пресс-служба турнира.
«Он очень точно подавал. Вышел на корт прекрасно настроенным. Чувствовалось, что каждый удар он выполняет на максимуме способностей. У него наблюдалась тактическая ясность. Он идеально реализовал свой план. С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня. Ноги не работали. Я старался, выкладывался. Но допустил много невынужденных. Подачи не было. Когда ты играешь с таким человеком, как Медведев, которые подает очень точно, постоянно выполняет эйсы, получает много легких очков на первом мяче, то ты на подаче постоянно оказываешься под давлением. Если честно, я во всем был ниже своего уровня. К сожалению, вот такой неудачный день. Не суждено».
В Париже вы сказали, что когда уступали 0:2 Циципасу, у вас было ощущение, что если вы сделаете один брейк, то сможете победить. Сегодня такое ощущение было?
«Сегодня было иначе, потому что на корте я чувствовал себя не так хорошо, как в Париже. Не было той энергии. Но в начале второго сета был поворотный момент. У меня были брейк-пойнты, шансы на подаче Медведева. Я вел 40:0 на приеме. Был близок. Кто знает, как бы сложился матч, сделай я ранний брейк во втором сете. На фоне такой поддержки трибун я бы, наверное, почувствовал себя иначе. Но он отлично справился. Он потрясающе сыграл. Нужно отдать ему должное за психологическую устойчивость, настрой, игру, все остальное. Он совершенно точно был сильнее и заслужил победу. Конечно, в целом я разочарован своим выступлением. Я мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Поражение тяжелое, очень тяжелое. Но в то же время я рад за него, потому что он отличный парень и заслужил титул. Действительно заслужил».
Джокович не сумел завоевать календарный Большой шлем и повторить достижение Рода Лэйвера. В активе серба по-прежнему 20 титулов на «мэйджорах» – столько же у легендарных – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Напомним, в финале женского турнира US Open британка Эмма Радукану (150, WTA) в финале US Open обыграла канадку Лейлу Фернандес (WTA, 73) со счетом 6:4, 6:3.
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