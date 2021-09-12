Радукану обыграла Фернандес и стала самой молодой победительницей US Open

Британка – первый в истории квалифаер, которому удалось завоевать титул турнира Grand Slam

Эмма Радукану / Фото: Twitter US Open

Эмма Радукану (150, WTA) в финале US Open обыграла Лейлу Фернандес (WTA, 73) 6:4, 6:3.



За 1 час 51 минуту матча британка сделала 2 эйса и реализовала 4 брейк-поинта из 18-и, допустив 2 двойные ошибки. Канадка дважды подала навылет и сделала 2 брейка, 5 раз ошибившись при подаче. Ранее теннисистки не встречались.

Everyone loves a good confetti cannon pic.twitter.com/6f9rGoOlXf — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Радукану стала самой молодой победительницей американского Шлема. Также британке принадлежит и еще одно историческое достижение – ей первой удалось выиграть турнир Большого Шлема, пробившись в основную сетку через квалификацию.

Эмма за победу получит 2000 очков рейтинга и 2 с половиной миллиона долларов. Фернандес заработала 1200 очков и 1,25 миллиона долларов.