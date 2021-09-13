Тренер Медведева – о финале US Open: «Для победы нужно быть как минимум на одном уровне с Джоковичем»
Он невероятен. Медведев уверенно переиграл Джоковича и стал чемпионом US Open-2021
Вторая ракетка мира не отдал легендарному сербу ни единого сета
13 сентября 07:17
Даниил Медведев / Фото - cbsnews.comВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев без проблем переиграл серба Новака Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Матч длился 2 часа 17 минут. За это время Медведев реализовал четыре брейк-пойнта и выполнил 16 эйсов, девять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, первый номер рейтинга АТР Джокович один раз взял подачу оппонента, совершил шесть эйсов и три двойные ошибки.
Отметим, что титулованный россиянин сократил отставание в личных встречах теннисистов – 4:5.
Титул чемпиона US Open стал для Медведева первым на турнирах Большого шлема в карьере, принеся $2,500,000 призовых и 2000 рейтинговых очков.
Медведев стал первым российским теннисистом после Марата Сафина, которому удалось победить на «мэйджоре» с 2005 года.
Джокович не сумел завоевать календарный Большой шлем и повторить достижение Рода Лэйвера. В активе серба по-прежнему 20 титулов на «мэйджорах» – столько же у легендарных – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Напомним, в финале женского турнира US Open британка Эмма Радукану (150, WTA) в финале US Open обыграла канадку Лейлу Фернандес (WTA, 73) со счетом 6:4, 6:3.
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