Он невероятен. Медведев уверенно переиграл Джоковича и стал чемпионом US Open-2021

Вторая ракетка мира не отдал легендарному сербу ни единого сета



Даниил Медведев / Фото - cbsnews.com

Вторая ракетка мира, российский теннисистбез проблем переиграл сербав финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4.Матч длился 2 часа 17 минут. За это время Медведев реализовал четыре брейк-пойнта и выполнил 16 эйсов, девять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, первый номер рейтинга АТР Джокович один раз взял подачу оппонента, совершил шесть эйсов и три двойные ошибки.Отметим, что титулованный россиянин сократил отставание в личных встречах теннисистов – 4:5.Титул чемпиона US Open стал для Медведева первым на турнирах Большого шлема в карьере, принеся $2,500,000 призовых и 2000 рейтинговых очков.Медведев стал первым российским теннисистом после, которому удалось победить на «мэйджоре» с 2005 года.Джокович не сумел завоевать календарный Большой шлем и повторить достижение. В активе серба по-прежнему 20 титулов на «мэйджорах» – столько же у легендарных – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.Напомним, в финале женского турнира US Open британка(150, WTA) в финале US Open обыграла канадку(WTA, 73) со счетом 6:4, 6:3