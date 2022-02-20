Джокович: «Я рад, что Институт общественного здоровья Сербии подтвердил подлинность тестов на COVID-19»
Джокович: «Медведев заслуживает быть первой ракеткой мира – я буду первым, кто его поздравит»
Вскоре cерб может потерять лидерство в рейтинг-листе ATP
Фото: twitter.com/DDFTennis
Первая ракетка мирового рейтинга Новак Джокович не держится за свое место в рейтинг-листе ATP:
Медведев достоин быть первой ракеткой мира. Рано или поздно это случится. Если это произойдет уже на этой неделе, я буду первым, кто поздравит Даниила.
Djokovic, on the potential of Medvedev reaching No.1 this week: "He deserves to be No. 1. Eventually it's going to happen. If it happens this week, I'll be the first one to congratulate him."— Tennis Majors (@Tennis_Majors) February 20, 2022
Напомним, что в Дубае Ноле сыграет впервые в сезоне.
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