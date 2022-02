Джокович: «Медведев заслуживает быть первой ракеткой мира – я буду первым, кто его поздравит»

Фото: twitter.com/DDFTennis

Первая ракетка мирового рейтинга Новак Джокович не держится за свое место в рейтинг-листе ATP:



Djokovic, on the potential of Medvedev reaching No.1 this week: "He deserves to be No. 1. Eventually it's going to happen. If it happens this week, I'll be the first one to congratulate him."